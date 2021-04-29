Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'te 2020-2021 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'te 2020-2021 sezonu 13 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1'inci Lig ve Misli.com 2'nci Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1'inci Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Misli.com 2'nci Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. TFF 3'üncü Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek.Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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