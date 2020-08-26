HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Hasan Akıncıoğlu: Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğizMustafa AKIN - Ali DANAŞ / - Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu
26.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:39

Hasan Akıncıoğlu: Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.  

1'inci hafta Trabzonspor - Beşiktaş, 3'üncü haftada Galatasaray - Fenerbahçe, 6'ncı haftada Fenerbahçe - Trabzonspor, 10'uncu haftada Fenerbahçe - Beşiktaş, 15'inci hafta Trabzonspor -Galatasaray ve 19'uncu haftada Beşiktaş - Galatasaray mücadeleleri oynanacak. HASAN AKINCIOĞLU: YENİ SEZONDA MAÇLARI SAĞLIK KURULU'NUN BELİRLEDİĞİ ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZTFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, yeni sezonun hayırlı olmasını dilerken koronavirüs salgınının bitip eski günlere yeniden kavuşulacağını ifade etti. Pandemi döneminde yoğun çalışma gerçekleştiren sağlık personellerine teşekkür eden Hasan Akıncıoğlu, "Yeni sezonda maçları Sağlık Kurulu'nun belirlediği şekilde oynamaya devam edeceğiz. Dün yaptığımız toplantıda ekim ayından itibaren statların kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alma yönünde karar aldık. Futbol güzel bir oyun ve hepimizin görevi değer katmak. Futbol ailesi olarak değerli kulüplerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız" dedi.

Süper Lig'in ilk hafta programı şöyle: MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Demir Grup Sivasspor - Aytemiz AlanyasporHes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir Galatasaray - Gaziantep FK Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor Göztepe - Yukatel Denizlispor Trabzonspor - Beşiktaş Fraport TAV Antalyaspor - Gençlerbirliği 

İttifak Holding Konyaspor (BAY)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Sağlık
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden...
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Ekonomi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi 3. Sayfa
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı
beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek
Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor
Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Fahrettin Altun Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Demet Özdemir Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Barcelona Musa Orhan Lionel Messi
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 21:43:48. #1.15#
title