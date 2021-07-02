Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Büyükçekmece Belediyesi'nin her sezon şampiyon takımın bayrağını astığı Şampiyonlar Anıtı'na, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı düzenlenen törenle çekildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin her sezon şampiyon takımın bayrağını astığı Şampiyonlar Anıtı'na, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın bayrağı düzenlenen törenle çekildi.

Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ile siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan belediye başkanı Hasan Akgün, "Ahmet Nur Çebi başkanımızla 2016-2017 şampiyonluk bayrağını yine beraber asmıştık. 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan gururumuz Beşiktaş'ı kutluyoruz. Türk sporuna, Türk gençliğine hizmet eden bu kulübe başkanlık yaparak aramızdan ayrılan tüm başkanlarımızı rahmetle anıyoruz. Hepsi büyük hizmetler verdi. Çebi dönemiyle Beşiktaş başka bir atağa girdi. Galatasaray'ın şampiyonluk ayağına kadar geldi ama Beşiktaş bileğinin hakkıyla aldı. Sizden ve tüm başkanlarımızdan Avrupa'da da başarılı olunan bir döneme hazırlık yapmanızı rica ediyoruz. Beşiktaş'ı kutluyorum." diye konuştu.

Başkan Akgün'e teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çebi, "Bir Galatasaraylı olarak Sayın Başkan bizi alkışladı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Trabzonspor'un ve diğer takımlarımızın olmadığı bir ligin tadı tuzu olmuyor. İyi ki varsınız. O da hem Trabzonsporlu ve Galatasaraylı ama ben sadece Beşiktaşlıyım. Bir Karadeniz çocuğuyum. Bayrağımızı dalgalandıracak olan Büyükçekmece halkına ve başkana teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi ayrıca konuşması sırasında altyapıya önem verilmesi kaydıyla bir arazi talebinde bulundu. Başkan Akgün de basketbol için bir arazinin sözünü verdi. Belediyelerin desteğinin spor için önemli olduğunu söyleyen Çebi, "Gençliğimizin pamuk ipliğiyle hayata bağlı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Spor yapan gençlerimiz huzurlu, sağlıklı, devletine ve ailesine faydalı olduğunu görüyoruz. Başkanımızdan sözümüzü aldık." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki başkan, siyah-beyazlı takımın bayrağını anıtta yer alan göndere çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ın bayrağı, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi - Haberler Spor
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