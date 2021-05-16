Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Maç bitimiyle tüm Beşiktaşlıların sahaya koşması Futbolcuların birbirleriyle sarılması Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarda taşımaları Sergen Yalçın'a sarılmaları Şampiyonluk pozu vermeleri Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş İZMİR(AA)-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş.
Maç bitimiyle tüm Beşiktaşlıların sahaya koşması
Futbolcuların birbirleriyle sarılması
Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarda taşımaları
Sergen Yalçın'a sarılmaları
Şampiyonluk pozu vermeleri Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
İZMİR(AA)-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Kaynak: Anadolu Ajansı