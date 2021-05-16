Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Maç bitimiyle tüm Beşiktaşlıların sahaya koşması Futbolcuların birbirleriyle sarılması Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarda taşımaları Sergen Yalçın'a sarılmaları Şampiyonluk pozu vermeleri Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş İZMİR(AA)-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş.

Maç bitimiyle tüm Beşiktaşlıların sahaya koşması

Futbolcuların birbirleriyle sarılması

Ahmet Nur Çebi'yi omuzlarda taşımaları

Sergen Yalçın'a sarılmaları

Şampiyonluk pozu vermeleri Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

İZMİR(AA)-Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

Kaynak: Anadolu Ajansı

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