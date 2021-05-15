Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 42. ve son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, averajla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğa ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın 10. dakikasında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş karşısında Göztepe, 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 tamamlanan müsabakada, 69. dakikada Rachid Ghezzal penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmadan bu skorla galip ayrılan Beşiktaş, 84 puan ve +45 averajla Galatasaray'ın +1 averaj önünde şampiyon tamamladı.

Vida'nın 5. golü

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında birer golü bulunan Vida, bu sezon 5. golünü kaydetti. Hırvat stoper Süper Lig'de geçen sezonki 5 gollük performansını yakaladı.

Rachid Ghezzal, 8. kez gol sevinci yaşadı

Bu sezon gol yollarında takımına büyük katkı veren Ghezzal, ligdeki 8. golüne Göztepe karşısında ulaştı. Bu sezon 3. penaltı golünü atan Ghezzal'dan önce siyah-beyazlı ekip, bu sezon 9. kez penaltıdan gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ve Kevin Nkoudou birer kez penaltı atışından faydalanamamıştı.

Alpaslan Öztürk 3. kez fileleri havalandırdı

Ligde bu sezon Yukatel Denizlispor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçlarında penaltıdan birer golü bulunan Alpaslan Öztürk, Beşiktaş karşısında bu sezon 3. golüne ulaştı.

Göztepe sosyal medyadan sadece 1 paylaşım yaptı.

Göztepe Kulübü Twitter hesabında diğer maçların aksine sadece 1 paylaşım yaptı. Twitter hesabında maç başladıktan sonra Göztepeli oyuncuların boş tribünü selamladığı bir fotoğraf paylaşıldı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Ghezzal'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından ilk müdahaleyi Beşiktaşlı sağlık ekibi başka bir noktada olduğu için Göztepeli sağlık ekibi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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