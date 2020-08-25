Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü yarın çekilecek.
25.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:41
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü yarın çekilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.
Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA