Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
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Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak

Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak.

Süper Lig 2021-2022 sezonuna 20 takımdan 18'i geçtiğimiz sezon çalıştığı teknik direktörüyle başlayacak. Bu sezon ligdeki teknik direktörlerin 18'i Türk, 2'si de yabancı olacak.

Süper Lig 2021-2022 sezonunda takımların büyük çoğunluğu aynı teknik direktörlerle devam ederken, bazı takımlar da yeni teknik adamlarla sezona merhaba diyecek. Bu sezon 20 takımla oynanacak ligde 18 takım geçtiğimiz sezonki teknik direktörüyle yola devam edecek. 2 takım ise teknik adam değişikliğine gitti.

Bu sezon başında iki takım teknik direktör değişikliği yaptı. Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı takımın başına getirdi. Gaziantep FK da yeni sezona Erol Bulut ile başlayacak.

Bu sezon lige yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Altay, 1. Lig'den Süper Lig'e çıkardığı teknik adamlarıyla yola devam ediyor.

18 Türk, 2 yabancı teknik adam yer alacak

Takımların tercihi ise Türk teknik adamlardan yana oldu. 20 Süper Lig ekibinin 18'i Türk, 2'si de yabancı teknik direktörlerle çalışacak. Fenerbahçe Vitor Pereira ile, Fatih Karagümrük de Francesco Farioli ile çalışacak.

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek takımların teknik direktörleri şöyle:

Adana Demirspor: Samet Aybaba

Alanyaspor: Çağdaş Atan

Altay: Mustafa Denizli

Antalyaspor: Ersun Yanal

Medipol Başakşehir: Aykut Kocaman

Beşiktaş: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Bülent Uygun

Fatih Karagümrük: Francesco Farioli

Fenerbahçe: Vitor Pereira

Galatasaray: Fatih Terim

Gaziantep FK: Erol Bulut

Giresunspor: Hakan Keleş

Göztepe: Ünal Karaman

Hatayspor: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Şenol Can

Kayserispor: Yalçın Koşukavak

Konyaspor: İlhan Palut

Sivasspor: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: İrfan Buz - İSTANBUL

Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak
Süper Lig'de 20 takımın 18'i yerli teknik adamla lige başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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