Süper Lig'de 20 hafta zirvede kalan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı
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Süper Lig'de 20 hafta zirvede kalan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı

Süper Lig'de 20 hafta zirvede kalan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Sezon boyunca son hafta dahil 20 hafta ligde birinci sırada yer alan Beşiktaş'ın yanı sıra Aytemiz Alanyaspor 10, Galatasaray 7, Fenerbahçe 3, Fatih Karagümrük ile Göztepe ise birer hafta liderlik koltuğunda yer aldı.

Ligde ilk 2 haftada 4 puan aldıktan sonra sıralamada 18.'liğe kadar gerileyen siyah-beyazlı ekip, ilk olarak 16. haftada ilk sıraya yerleşti. 22. haftaya kadar liderliğini koruyan Beşiktaş, daha sonra 29. haftada ele geçirdiği ilk sıradaki yerini sezon sonuna kadar bırakmadı.

Şampiyon beşinci kez averajla belli oldu

Süper Lig'de beşinci kez şampiyon averajla belli oldu. Beşiktaş ise ikinci kez averajla şampiyonluğa ulaştı.

1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.

Şampiyon, 12. kez son haftada belli oldu

Süper Lig'de 3 puanlı sistemin uygulandığı 1987-1988 sezonundan bu yana şampiyon 12. kez son hafta belli oldu. Geride kalan 12 sezonda sadece 2'sinde zirve son haftada el değiştirmişti.

Üç puanlı sistemin uygulandığı sezonlarda 2005-2006 ve 2009-2010'da son haftaya lider giren Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmişti.

İzmir'de şampiyon 4. kez belirlendi

Daha önce 1975-1976'da Alsancak Stadı'nda Trabzonspor, 2006-2007'de İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe ve 2017-2018 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu'nda Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı İzmir'de 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'nda mutlu sona ulaştı.

Ligde 16. şampiyonluğuna Gürsel Aksel Stadı'nda ulaşan Beşiktaş, aynı statta 18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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