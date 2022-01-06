Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler
9 Ocak Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler
AA / Süha Gür - Spor Haberleri