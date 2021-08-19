Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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