Süper Lig'de 19'uncu hafta hakemleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Süper Lig'de 19'uncu hafta hakemleri belli oldu

14.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:14
Süper Lig'de 19'uncu hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.. 

Süper Lig'in 19'uncu haftası ve görev alacak hakemler şöyle: 15 OCAK CUMA19: 00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük (Ali Şansalan)16 OCAK CUMARTESİ13: 30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe (Fırat Aydınus)16: 00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)16: 00 Gaziantep FK  - Hes Kablo Kayserispor (Halil Umut Meler)19: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Trabzonspor (Erkan Özdamar)17 OCAK PAZAR13: 30 Yukatel Denizlispor - Atakaş Hatayspor (Koray Gençerler)16: 00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Hüseyin Göçek)19: 00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)18 OCAK PAZARTESİ19: 00 Kasımpaşa - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atilla Karaoğlan)

19: 00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Kanye West İrem Derici Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci Vincent Aboubakar
Tüm Haberler İzmir Kongre Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Süper Lig'de 19'uncu hafta hakemleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:34:34. #1.15#
title