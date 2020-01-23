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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış müsabakasında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

23.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:59
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış müsabakasında , FK'yi konuk edecek. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)


25 Ocak Cumartesi:


14.00 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)


20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)


26 Ocak Pazar:


13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)


16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)


19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)


27 Ocak Pazartesi:


20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)


20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

Kaynak: Hürriyet

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