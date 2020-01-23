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Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'in 19. haftası Gençlerbirliği ile Gaziantep FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.

23.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 11:05
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Süper Lig'in 19. haftası ile FK'nın yarın Ankara'da oynayacağı karşılaşma ile başlayacak.


Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Galatasaray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe de yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:


Yarın


20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Mete Kalkavan


25 Ocak Cumartesi


14.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır


17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya


20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus


26 Ocak Pazar


13.30 Y. Denizlispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler


16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Göçek


19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasaray: Koray Gençerler


27 Ocak Pazartesi


20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen


20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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