Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN: 17: 00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU17: 00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY20: 00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER20: 00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN22 ARALIK ÇARŞAMBA 17: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN17: 00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER20: 00 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU20: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR23 ARALIK PERŞEMBE17: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
20: 00 Beşiktaş - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK- İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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