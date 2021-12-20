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Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18'inci haftanın hakemleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

17: 00 Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: YAŞAR KEMAL UĞURLU

17: 00 Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor: ALPER ULUSOY

20: 00 Adana Demirspor - Galatasaray: ARDA KARDEŞLER

20: 00 Altay - Trabzonspor: ALİ ŞANSALAN

22 ARALIK ÇARŞAMBA

17: 00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor: ATİLLA KARAOĞLAN

17: 00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor: HALİL UMUT MELER

20: 00 Gaziantep FK  - Aytemiz Alanyaspor: TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20: 00 Vavacars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: ERKAN ÖZDAMAR

23 ARALIK PERŞEMBE

17: 00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Yukatel Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

20: 00 Beşiktaş  - Göztepe: ÜMİT ÖZTÜRK


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