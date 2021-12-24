Süper Lig'de 18'inci haftanın ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Haftanın olayı: Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük'ü mağlup edemedi

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 18'inci hafta dün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta 29 gol atılırken 2.9 gol ortalaması yakalandı.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi ile birlikte ciddi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir, 18'inci haftada konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek Belözoğlu yönetimindeki namağlubiyet serisini 10 maça çıkardı. Son 10 haftada 8 galibiyet 2 beraberlik alarak haftayı 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin 19'uncu haftasında lider Trabzonspor'un konuğu olacak.