Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de ikinci devre cuma günü oynanacak olan 18. hafta mücadeleleri ile başlayacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile ligin 18. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler duyuruldu. İşte ligde ikinci devrenin ilk haftasında düdük çalacak hakemler:
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - İ.H. Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi
14.00 A.Alanyaspor - İ.M. Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - D.G.Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
(İHA)