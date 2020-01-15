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Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:23
Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.


Süper Lig'de ikinci devre cuma günü oynanacak olan 18. hafta mücadeleleri ile başlayacak. 'ndan yapılan açıklama ile ligin 18. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler duyuruldu. İşte ligde ikinci devrenin ilk haftasında düdük çalacak hakemler:


17 Ocak Cuma


20.00 MKE Ankaragücü - İ.H. Konyaspor: Alper Ulusoy


18 Ocak Cumartesi


14.00 A.Alanyaspor - İ.M. Kayserispor: Ali Palabıyık


17.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat


20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek


19 Ocak Pazar


13.30 Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan


16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük


16.00 Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Beşiktaş - D.G.Sivasspor: Ali Şansalan


20 Ocak Pazartesi


20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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