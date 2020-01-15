Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

15.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:23

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.



Süper Lig'de ikinci devre cuma günü oynanacak olan 18. hafta mücadeleleri ile başlayacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile ligin 18. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler duyuruldu. İşte ligde ikinci devrenin ilk haftasında düdük çalacak hakemler:



17 Ocak Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - İ.H. Konyaspor: Alper Ulusoy



18 Ocak Cumartesi



14.00 A.Alanyaspor - İ.M. Kayserispor: Ali Palabıyık



17.00 M.Başakşehir - Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat



20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek



19 Ocak Pazar



13.30 Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan



16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük



16.00 Galatasaray - Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Beşiktaş - D.G.Sivasspor: Ali Şansalan



20 Ocak Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler - İSTANBUL

Kaynak: İHA