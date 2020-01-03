Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı

03.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:54

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20'nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig'de 2'nci yarı 17 Ocak Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20'nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'de 18, 19 ve 20'inci haftanın programı şu şekilde;

18. HAFTA17 Ocak Cuma20.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor18 Ocak Cumartesi14.00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe19 Ocak Pazar13.30 Antalyaspor - Göztepe16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor20 Ocak Pazartesi20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği19.HAFTA24 Ocak Cuma20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK25 Ocak Cumartesi14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir26 Ocak Pazar13.30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor16.00 Göztepe - Beşiktaş19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray27 Ocak Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor20.HAFTA31 Ocak Cuma20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği1 Şubat Cumartesi14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe2 Şubat Pazar13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor3 Şubat Pazartesi

20.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe

Kaynak: DHA