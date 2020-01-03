Süper Lig'de 18, 19 ve 20'nci haftanın programı açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20'nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18, 19 ve 20'nci haftada oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Süper Lig'de 2'nci yarı 17 Ocak Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü – İttifak Holding Konyaspor mücadelesi ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2'nci yarının ilk üç haftasında oynanacak olan maçların takvimi açıklandı. 20'nci haftadaki derbi mücadelesinde Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'de 18, 19 ve 20'inci haftanın programı şu şekilde;18. HAFTA17 Ocak Cuma20.00 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor18 Ocak Cumartesi14.00 Aytemiz Alanyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor17.00 Medipol Başakşehir - BtcTurk Yeni Malatyaspor20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe19 Ocak Pazar13.30 Antalyaspor - Göztepe16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa16.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor20 Ocak Pazartesi20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği19.HAFTA24 Ocak Cuma20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK25 Ocak Cumartesi14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir26 Ocak Pazar13.30 Yukatel Denizlispor - Antalyaspor16.00 Göztepe - Beşiktaş19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray27 Ocak Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor20.HAFTA31 Ocak Cuma20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği1 Şubat Cumartesi14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe2 Şubat Pazar13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa16.00 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor16.00 Aytemiz Alanyaspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor3 Şubat Pazartesi
20.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe