Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle;

YARIN16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER6 OCAK ÇARŞAMBA13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK7 OCAK PERŞEMBE19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı