Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

04.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:51
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 17'nci haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçları ve hakemler şöyle;

YARIN16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya) SARPER BARIŞ SAKA16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Kalyon) ALPER ULUSOY19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir) ARDA KARDEŞLER6 OCAK ÇARŞAMBA13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk) ALİ ŞANSALAN16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor (Eryaman) YASİN KOL16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Başakşehir Fatih Terim) YAŞAR KEMAL UĞURLU16.00 Trabzonspor - Göztepe (Medical Park) CÜNEYT ÇAKIR19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük (Antalya) HÜSEYİN GÖÇEK19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK7 OCAK PERŞEMBE19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ülker) HALİL UMUT MELER

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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