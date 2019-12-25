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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

25.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin ilk yarısının son haftasındaki maç programı ve hakemler şöyle:

27 Cuma

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık Cumartesi15.00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor (Arda Kardeşler)17.30 Trabzonspor - İM Kayserispor (Hüseyin Göçek)17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)20.00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdulkadir Bitigen)

29 Aralık Pazar14.00 DG Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)16.30 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Ümit Öztürk)16.30 Gaziantep FK - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)


Kaynak: DHA
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