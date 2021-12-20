Süper Lig'de 17'nci haftanın ardından

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Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada 23 gol atılırken 2.3 gol ortalaması yakalandı.

Geride kalan haftada bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Ligin 17'nci haftasında Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Ligin 11'inci haftasında Cihat Arslan'ın yerine göreve gelen Kutlu, İstanbul ekibi ile çıktığı 7 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Şenol Can ve Cihat Arslan'ın ardından Hakan Kutlu ile de yollarını ayıran Kasımpaşa, ligin 17'nci haftası geride kalırken 3 teknik direktör ayrılığı yaşamış oldu.