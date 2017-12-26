Süper Lig'de 17 Haftada 461 Gol

Süper Lig'in ilk yarısında 461 golün atıldı. 3 ismin gol krallığını paylaştığı 17 haftalık bölümde, 712 sarı ve 46 kırmızı kart çıktı. Süper Lig'de ilk 17 haftayı Başakşehir, 36 puanla lider bitirdi. Turuncu-lacivertlileri 35 puanla Galatasaray takip ederken, Fenerbahçe 33 puanla üçüncü, Beşiktaş da 30 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ligin sonunda ise 9 puanı bulunan Karabükspor yer alıyor.



GOL RAPORU



Atılan 461 golün 317'si ayakla, 80'i kafayla, 52'si de penaltı atışlarından geldi. Futbolcular, 12 defa ise kendi ağlarını sarstı. En fazla golün atıldığı hafta olarak ise 35 golle 5. hafta dikkat çekiyor. Bunun yanında 8. haftada 33, 6. haftada ise 32 gol atıldı. En kısır ise 22 golle 16. hafta oldu.



Galatasaray, 37 golle ligin en skorer takımı olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, bu gollerin 29'unu ayakla, 5'ini kafayla, 3'ünü de penaltı atışlarından gerçekleştirdi. Cimbom kendi kalesine ise 1 gol bıraktı.



Aslan'ı, 34 golle Fenerbahçe izliyor. Sarı-lacivertliler de bu gollerin 21'ini ayak, 7'sini kafa ve 5 tanesini penaltı vuruşlarından buldu. Kanarya da 1 defa kendi kalesine gol attı.



Bu takımları 33 golle Trabzonspor, 31 golle de Medipol Başakşehir izledi.



Takımlar, karşılaşmaların 45 ve 90. dakikalarında 23'er gol atarken, 58. dakikada ise 10 gol oldu.



EN FAZLA KIZARAN BEŞİKTAŞ



Hakemler, ilk devrede 712 sarı, 46 kırmızı kart çıkardı. En fazla sararan takım 54 sarı kart ile Kardemir Karabükspor oldu. Karabükspor'u 49 sarı kart ile Trabzonspor izledi. Gençlerbirliği'nin 47, Fenerbahçe'nin 45, Kasımpaşa'nın da 44 sarı kartı bulunuyor.



Kırmızı kartlara baktığımızda ise en hırçın takım olarak Beşiktaş dikkat çekiyor. 5 kırmızı kartı bulunan siyah-beyazlıları, 4'er kart ile Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor, Gençlerbirliği ve Akhisarspor izliyor.



Ligin kırmızı kart görmeyen tek takımı ise lider Medipol Başakşehir. Turuncu-lacivertliler, 36 kart ile devreyi tamamladı.



En fazla kırmızı kart 6. haftada çıkarıldı. Hakemler bu haftada 7 defa kartına başvurdu. 52 sarı kartın çıktığı 5. hafta ise en fazla sarının kullanıldığı hafta olarak öne çıkıyor.



Ligin uysal takımı da 29 sarı, 1 kırmızı kartı bulunan Bursaspor oldu.



KRALLIĞI 3 İSİM PAYLAŞIYOR



Gol krallığında 14 golü bulunan üç isim dikkat çekiyor. Göztepe'den Jahovic, Galatasaray'dan Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz bu alanda zirvede yer alan isimler. Alanyasporlu Vagner Love da 10 golle takibini sürdürüyor.



(Uygar Aydın/İHA)