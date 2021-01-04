Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

04.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:03
Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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