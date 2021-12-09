Süper Lig'de 16'ncı haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;YARIN20.00 Altay - Atakaş Hatayspor : Mete Kalkavan11 ARALIK CUMARTESİ13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük12 ARALIK PAZAR13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol19.00 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan13 ARALIK PAZARTESİ18.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
??Beşiktaş Teknik Direktörü #SergenYalçın görevinden istifa etti— Haberler (@Haberler) December 9, 2021
Sizce, #Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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