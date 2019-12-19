Haberler » Spor » Süper Lig'de 16. hafta heyecanı - Spor

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

19.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı

Süper Lig'de 16. hafta Antalyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında derbi mücadelesi yaşanacak.


Süper Lig'in 16. hafta heyecanı yarın, 21, 22 ve 23 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Sivasspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Göztepe'ye konuk olacak. Hafta Konyaspor - Trabzonspor ve Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor müsabakaları ile sona erecek.


Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:


Yarın


20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus


21 Aralık Cumartesi


15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık


17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen


20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat


22 Aralık Pazar


14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya


16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan


19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır


23 Aralık Pazartesi


20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler


20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler