Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

20: 00 İttifak Holding Konyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (ALPER ULUSOY)

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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