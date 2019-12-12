12.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:59

Süper Lig'de 15. hafta Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak.



Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Hafta Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Lider Sivasspor ise sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu hafta Galatasaray Ankaragücü'nü, Beşiktaş da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hafta Trabzonspor - Denizlispor ve Medipol Başakşehir - Konyaspor müsabakaları ile sona erecek.



Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler şöyle:



Yarın



20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük



14 Aralık Cumartesi



15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk



17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır



20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



15 Aralık Pazar



14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya



16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık



19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16 Aralık Pazartesi



20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya



20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA