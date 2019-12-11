Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

11.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:10

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:



13 Aralık Cuma



20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük



14 Aralık Cumartesi



15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk



17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır



20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



15 Aralık Pazar



14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya



16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık



19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16 Aralık Pazartesi



20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya



20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA