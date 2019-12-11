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Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

11.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:10
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.


Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. 'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:


13 Aralık Cuma


20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük


14 Aralık Cumartesi


15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk


17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır


20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan


15 Aralık Pazar


14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya


16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık


19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


16 Aralık Pazartesi


20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya


20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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