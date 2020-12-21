Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

21.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:44
Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de bu hafta içi oynanacak 14'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de bu hafta içi oynanacak 14'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin çarşamba günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14'üncü haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek24 Aralık Perşembe: 16.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu16.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık19.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:48:03. #1.15#
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