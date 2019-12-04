Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri belli oldu

04.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:12

Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 14'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Aralık Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan7 Aralık Cumartesi: 15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Mete Kalkavan20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler8 Aralık Pazar: 14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: Ali Palabıyık16.30 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Arda Kardeşler9 Aralık Pazartesi:

20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

Kaynak: DHA