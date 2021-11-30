Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Haftanın olayı: Giresunspor'un farklı Beşiktaş galibiyeti

Beşiktaş'ta kritik zirveden "devam" kararı çıktı

Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan tek maçla geride kaldı. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 21 gol atılırken, 2,1 gol ortalaması yakalandı.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayırmasının ardından 9'uncu haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, üst üste aldığı 5 galibiyet ile takımını üst sıralara çıkarmayı başarmıştı. İstanbul ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk puan kaybını Altay karşısında yaşadı. Başakşehir, konuk ettiği İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini elde etti. Haftayı 22 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Başakşehir, Altay maçında Belözoğlu yönetiminde ilkleri de yaşamayı başardı. Genç teknik adam yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamayan Başakşehir, kalesini de ilk defa gole kapatmayı da başardı.