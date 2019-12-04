Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 14. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre ligin 14. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
6 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan
7 Aralık Cumartesi
15.00 Yen Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
8 Aralık Pazar
14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık
16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler
9 Aralık Pazartesi
20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus - İSTANBUL