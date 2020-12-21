Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında 22, 23 ve 24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden açıklandı. Buna göre haftanın en önemli mücadelesi olan Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri şöyle:

22 Aralık Salı

19.00 A.Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba

16.00 BB Erzurumspor - Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 A.Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe

16.00 DG Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor - İH Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Ç.Rizespor - FT Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı