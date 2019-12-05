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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:


Yarın:


20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)


7 Cumartesi:


15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)


17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)


20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)


8 Aralık Pazar:


14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)


16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)


16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)


19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)


9 Aralık Pazartesi:


20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)


Kaynak: Hürriyet

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