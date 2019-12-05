Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50

Ülker Stadı'ndaki haftanın açılış mücadelesi saat 20.30'da başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)



7 Aralık Cumartesi:



15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)



17.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Eryaman)



20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)



8 Aralık Pazar:



14.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)



16.30 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir (Denizli Atatürk)



16.30 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)



9 Aralık Pazartesi:



20.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



