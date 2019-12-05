05.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakası ile başlayacak.



Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacakken, lider Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir Denizlispor ile, Beşiktaş da Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Kayserispor - Çaykur Rizespor müsabakası ile sona erecek.



Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:



Yarın



20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan



7 Aralık Cumartesi



15.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk



17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan



20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



8 Aralık Pazar



14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık



16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy



16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler



9 Aralık Pazartesi



20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Kaynak: İHA