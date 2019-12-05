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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakası ile başlayacak.

05.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:56
Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabakası ile başlayacak.


Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 7, 8 ve 9 'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacakken, lider Sivasspor ise Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Medipol Başakşehir Denizlispor ile, Beşiktaş da Kasımpaşa ile deplasmanda mücadele edecek. Hafta Kayserispor - Çaykur Rizespor müsabakası ile sona erecek.


Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:


Yarın


20.30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği: Ali Şansalan


7 Aralık Cumartesi


15.00 Yeni Malatyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk


17.30 Ankaragücü - Göztepe: Mete Kalkavan


20.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler


8 Aralık Pazar


14.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Ali Palabıyık


16.30 Denizlispor - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy


16.30 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Arda Kardeşler


9 Aralık Pazartesi


20.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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