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Futbol: Süper Lig

16.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:49
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 13. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ümit Öztürk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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