Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından

İSTANBUL (DHA) - Haftanın olayı: Dev derbide kazanan Fenerbahçe

Trabzonspor dolu dizgin

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 karşılaşmada 29 gol atılırken, 2.9 gol ortalaması yakalandı.

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak bu sezona da aynı parola ile başlayan Beşiktaş'ta son haftalardaki kötü gidişat, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da devam etti. Üst üste alınan Hatayspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri ile milli araya giren siyah-beyazlı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Alanyaspor deplasmanından da 2-0 mağlup ayrılarak lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düştü. Alanyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın da yaptığı açıklamalar ile gelecek adına olumlu sinyaller vermedi. Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Genele baktığımızda iyi oyunlar oynadığımız, kazanmaya yakın olduğumuz maçları şanssızlıklar sonucu kaybettik ama bugün psikolojik olarak, oyunsal ve sonuç anlamında dibe vurduğumuz akşamdı. İki senedir kenarda bu kadar çaresizce oturduğumu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.