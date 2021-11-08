Süper Lig'de 12'nci haftanın ardından

Kasımpaşa maçındaki hakem hatası

Trabzonspor yoluna doludizgin devam ediyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftası dün oynanan 4 karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 karşılaşmada 21 gol atılırken 2.1 gol ortalaması yakalandı.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktör Çağdaş Atan ile 3'üncü hafta sonunda yolları ayırmasının ardından Akdeniz ekibinin başına geçen Bülent Korkmaz, takımının başında ilk mağlubiyetini Çaykur Rizespor deplasmanında aldı. Çaykur Rizespor maçına kadar olan 8 haftalık süreçte 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puan toplan Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak namağlup süre gelen 8 haftalık serisini devam ettiremedi. Bu 8 haftalık süreçte deplasmanda Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de yenmeyi başaran Akdeniz temsilcisi, milli araya 21 puan ve averajla 5'inci sırada girdi.