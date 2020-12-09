Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

09.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:46
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 12. haftada görev alacak hakemleri açıkladı. Cuma günü haftanın açılış maçı olan Kasımpaşa - Denizlispor mücadelesinde düdük Ramazan Keleş'te olacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 12. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Aralık Cuma

19.00 Kasımpaşa - Y.Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Kayserispor - Trabzonspor: Burak Şeker

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Özgür Yankaya

19.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

19.00 A.Alanyaspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi

19.00 Sivasspor - Antalyaspor: Halis Özkahya

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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