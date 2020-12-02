Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı
Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları belli oldu.
Süper Lig'de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şöyle:
12. Hafta
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
BAY: Galatasaray
13. Hafta
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Stat açıklanmadı)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
BAY: Medipol Başakşehir
14. Hafta
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
BAY: Fatih Karagümrük
15. Hafta
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
BAY: Fenerbahçe
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür