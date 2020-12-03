Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
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Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

03.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:09
Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

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Yarın:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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