07.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:15

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Lider Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk olacakken, Beşiktaş da evinde Denizlispor ile mücadele edecek. Başakşehir ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.30 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

(İHA)

Kaynak: İHA