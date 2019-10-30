Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi günleri oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; 10. haftada sahada olacak hakemler şu şekilde:
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
02 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
17.30 Trabzonspor - Göztepe: Fırat Aydınus
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
03 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor: Zorbay Küçük
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
04 Kasım Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
(İHA)