Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
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Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

27.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:04
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.

Süper Lig'in 3. haftasında D.GSivasspor, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Temposu düşük ve pozisyonun az olduğu mücadelede golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Sivasspor'un kullandığı serbest vuruşta Kone'nin dokunuşu etkisiz kaldı, dönen topu Hakan tamamlamak istese de savunma çıkardı.

87. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Felix topa vurdu, kale önündeki Hakan Arslan'ın dokunuşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Mehmet Ali Akkor xxx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Camara xx, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx (Barcia dk. 85 ?), Ziya xx, Yasin xx (Kayode dk. 66 xx), Gradel xx, Ninga xx (Cofie dk. 46 xx), Yatabare xx (Kone dk. 75 xx)

Yedekler: Muammer, Ali, Uğur, Souza, Robin, Barış

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Pazdan xx, Erdi xx, Kitsiou xx, Pinto xx, Alper xx (Voca dk. 62 xx) Diousse xx (Atakan dk. 82 ?), Lukasik xx, Adzic xx (Lobzanidze dk. 62 xx), Paintsil xx (Okan dk. 78 ?), Merikani xx (Emre dk. 79 xx)

Yedekler: Koray, Kulusic, Şahverdi, Cebrail, Atila

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Erdoğan (D.G. Sivasspor), Adzic (MKE Ankaragücü) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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