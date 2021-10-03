Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Dabo'nun pasında ceza sahasının solunda topla buluşan buluşan Sabo'nun çaprazdan vuruşunda top Muslera'da kaldı.

6. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası içinde buluşan Mostafa Mohammed, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasına kadar sokulan Umar'ın pasını Djokovic'e aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı Joel ile buluşturdu. Joel'in şutu filelere gitti. 1-1

24. dakikada Galatasaray savunmasından seken topu önünde bulan Joel'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

27. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Feghouli'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Palabıyı xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Sabo xx, Selim xx, Holmen xx, Cemali Sertel xx, Djokovic xx, Dabo xx, Boyd xx, Boldrin xx, Umar xx, Joel xxx

Yedekler: Tarık, Alper, Deniz, Phiri, Emir Han, Seyfettin Anıl, Alberk, Bolasie, Güvenç, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Galatasaray: Muslera x, Yedlin x, Alpaslan x, Nellson x, Aanholt x, Taylan x, Berkan xx, Cicaldau x, Babel xx, Feghouli x, Mostafa Mohammed xx

Yedekler: Muhammed Kerem, Gustavo, Ömer Bayram, Morutan, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç, Halil, Diagne

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Joel (dk. 17 ve 24) (Çaykur Rizespor), Mostafa Mohammed (dk. 6) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Muslera, Mostafa Mohammed (Galatasaray)

(Hasan Fehmi Demir – Kubilay Ateş – Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)