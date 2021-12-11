Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Cemali'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

26. dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün vuruşanda top yandan auta çıktı.

38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

39. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo'nun kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T. Boyd xx, A. Umar xxx, F.Baiano xxx, F. Boldrin xxx, D. Djokovic xx, J. Pohjanpalo xxx

Yedekler: Tarık, Alberk, L. Phiri, E. Sabo, B. Dabo, Alper, Yasin, Deniz, Y. Bolasie, L. Remy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can xx, Atınç xx, D. Arslanagic xx, Murat xx, Atakan xx, Kahraman xx, Yalçın xx, Lourency xx, Halil xx, Soner xx, A.Jahovic xx

Yedekler: B. Megyeri, Erkam, D. Burekovic, Efe Can, Yusuf, D. Tijanic, Ege, M. Baku, C. Ndiaye, Beykan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Pohjanpalo (dk. 39) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Selim Ay (Çaykur Rizespor) - RİZE

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı)

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

 Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı

Süper Lig'de 'dört' dörtlük maç! Konyaspor, Karagümrük'e gol oldu yağdı

 Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title