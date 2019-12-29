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Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

29.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:04
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında , 'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


6. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.


14. dakikada ceza yayının hemen içerisinden Deniz'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu. 0-1


18. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Boldrin'in ortasında arka direkte Melnjak'ın indirdiği topa Mohamed Abarhoun'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


Stat: Çaykur DİDİ


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İlker Takpak xx


Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abarhoun xxx, Talbi xx, Orhan xx, Melnjak xxx, Diomande xx, Abdullah xx, Umar xx, Vetrih xx, Boldrin xx, Oğulcan x


Yedekler: Tarık, Zafer, Burak, Dimitrios, Barış, Atakan, Oğuz Kağan, Attamah, Scepovic, Samudio


Fenerbahçe: Altay xx, Jailson xx, Zanka xx, Dirar xx, İsla xx, Ozan xx, Luiz x, Deniz xxx, Kruse xx, Tolga xx,


Vedat xx


Yedekler: Harun, Adil, Murat, Ferdi, Tolgay, Alper, Emre, Rodrigues, Mevlüt


Goller: Abarhoun (dk. 18) (Çaykur Rizespor), Deniz (dk. 14) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Oğulcan (Çaykur Rizespor), Luiz (Fenerbahçe) - RİZE

Kaynak: İHA
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