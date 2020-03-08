Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
30. dakikada Scoda'nın orta sahaya yakın bir noktada kaybettiği topu alan Cisse, topla beraber ceza sahasına ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
35. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Caulker'ın pasında topu alan Bammou meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
43. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Diomande'nin vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.
77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Burak xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Oğuz Kağan xx, Samudio xxx, Boldrin xx (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan xx (Boriachuk dk. 79 x), Skoda x
Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tzavellas xx, Caulker xx, Nsakala xx, Onur xx, Ceyhun xx (Musa dk. 69 x), Salih xx, Efecan xx, Bakasetas xxx (Emircan dk. 73 x), Bammou xxx, Cisse xx (Mustafa dk. 86 ?)
Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)
(İHA)
Kaynak: İHA