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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Çaykur, Spor

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

08.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:11
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizepsor, evinde karşı karşıya geldiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahasının sol dış çaprazından topla buluşan Samudio'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Dario Melnjak'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.


77. dakikada Emircan Altıntaş'ın ceza sahası sağ iç çaprazından çektiği şutunda top dışarıya gitti.


Stat: Çaykur Didi


Hakemler: Ali Şansalan xx, Hakan Yemişken xx, Samet Çiçek xx


Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk xx, Burak xx, Talbi xx, Melnjak xx, Diomande xx, Oğuz Kağan xx, Samudio xxx, Boldrin xx (Abdullah dk. 86 ?), Oğulcan xx (Boriachuk dk. 79 x), Skoda x


Yedekler: Tarık, Garmash, Tunay, Alberk, Vetrih, Fernandes, Yan Sasse, Orhan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Tzavellas xx, Caulker xx, Nsakala xx, Onur xx, Ceyhun xx (Musa dk. 69 x), Salih xx, Efecan xx, Bakasetas xxx (Emircan dk. 73 x), Bammou xxx, Cisse xx (Mustafa dk. 86 ?)


Yedekler: Cenk, Eray, Baiano, Kaan, Fuertes, Umut


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Samudio (dk. 61) (Çaykur Rizespor), Bammou (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Diomande (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Salih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - RİZE

Kaynak: İHA

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