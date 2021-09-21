Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti.

İZMİR (İHA) - Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2

84. dakika Emirhan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar'ın şutu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Deniz Hümmet'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Ergin Gözütok xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x (Umar dk. 81 ?), Holmen xxx (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin xx (Boyd dk. 59 x), Dabo x, Phiri x, Emir Han x, Fabricio x (Selim Ay dk. 14 x), Bolasie xx, Deniz x

Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Altay: Lis Mateusz xxx, Naderi xx, Erhan xx (Serge dk. 46 xx), Murat xx, Björkander xx, Cebrail xx, Kappel xx (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki xx (Ceyhun dk. 74 x), Thaciano xx (Marco dk.46), Thiam xx, Bamba xxx

Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)

Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay)

(Osman Kubilay Küçükmustafa – Hasan Fehmi Demir/İHA)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Müge Anlı Ekrem İmamoğlu Adnan Menderes
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Muslera Lionel Messi Alex Teixeira Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatih Terim Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:27:15. #1.12#